Lewis Hamilton tavaly megnyerte a brazil futamot, majd a brazil zászlóval ünnepelt a dobogón. Ezután az egyik országgyűlési képviselő javasolta Hamilton tiszteletbeli állampolgárságát, ezt még a nyáron meg is szavazták a képviselők.

Az elismerést most hétfőn vehette át a hétszeres világbajnok az ország fővárosában. “Nagy megtiszteltetés átvenni ezt a címet, már mondhatom, hogy egy vagyok közületek” – mondta Hamilton az őt ünneplő szurkolóinak.

Sir Lewis Hamilton has just received his honorary Brazilian citizenship at the Chamber of Deputies in Brasilia🇧🇷 pic.twitter.com/5NWWU2LtbX