Több száz rajongónak biztosított belépést a mexikóvárosi paddockba az F1 Experiences az idei Forma-1-es nagydíj hétvégéjén, a húzás azonban (részben) visszafelé sült el. A mezőnyből ugyanis többen is arra panaszkodtak, hogy sokszor lehetetlen volt eljutni a csapatok vendéglátó létesítményeitől a garázsokig, ugyanis – a személyes tér figyelmen kívül hagyásával – lerohanták őket a lelkes mexikói rajongók, hogy szelfit, autogramot kérjenek tőle.

Mindemellett biztonsági aggályok is felmerültek, miután úgy tudni, kinyitották Pierre Gasly táskáját az AlphaTauri motorhome-jában, míg ő a paddockban volt. Bár a franciának semmije sem tűnt el, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vizsgálatot indít a tapasztaltak kapcsán.

„A versenyzők biztonsága és jóléte a legfontosabb” – nyilatkozta a testület szóvivője a RacingNews365.com-nak. „A fokozott biztonságra való összpontosításra részeként az idei szezonban a parc fermé területén is szigorúbb ellenőrzéseket vezettünk be.” Ugyanakkor a paddock-belépők kiosztása nem az FIA, hanem – jogtulajdonosként – a Forma-1 hatáskörébe tartozik.

Ennek ellenére a versenyzők, köztük Gasly is egyetért azzal, „helyes lépés”, hogy beengedik a szurkolókat a színfalak mögé. „Az azonban igaz, hogy úgy érezzük, időnként néhány vendég nem tartja tiszteletben azt, hogy nekünk is szükségünk van élettérre. Bejöttek a garázsba is az időmérő edzés előtt képet kérni, pedig nem is a csapatunk tagjai. Mi itt dolgozunk, és nyilván próbálunk időt szakítani a rajongókra is, amikor van rá lehetőségünk” – idézi az egyszeres futamgyőztest a Motorsport.com.

„Imádom, hogy körülöttem vannak a rajongók” – fejtette ki véleményét Carlos Sainz. A Ferrari pilótája hozzátette, ebben valószínűleg a latin vér is közrejátszik, mert az egy „különleges kapcsolatot” teremt. „Csak azt kérem, hogy mindenki próbáljon nyugodt maradni. A paddockban vagyunk, nem kell tolakodni vagy túl sokat kiabálni.”

A portálnak hosszasan nyilatkoztak a kérdésben a McLaren versenyzői is. „Imádom, hogy itt vannak, főleg, ha gyerekekről van szó. Ezzel együtt nem tudod kontrollálni, mit csinálok, olyanok, mint a gyerekek, ami jó” – fogalmazott Lando Norris. A brit azonban kiemelte, hogy a paddockba exkluzív bejutást nyerő rajongóknak „szerencsésnek kellene érezniük magukat”, mert így közelebb kerülhetnek a tűzhöz, de ez azzal is jár, hogy tiszteletben kellene tartaniuk a versenyzők privátszféráját.