Napos időben, 30 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 19. időmérő edzése a 2022-es Forma-1-es Amerikai Nagydíjon. Jó előjelekkel várhatta a harmadik szabadedzés után a kvalifikációt Max Verstappen, a Red Bull kétszeres világbajnokának ráadásul két ellenféllel, Charles Leclerc-rel és Sergio Perezzel sem kellett igazán számolni a Ferrari és a Red Bull pilótáinak rajtbüntetése miatt.

A Q1 kezdetén főleg a kiesésre esélyes pilóták gurultak hamar a pályára. Mire befejezték az első köreiket, a többiek is kihajtottak a pályára. A versenybírák figyelték a pályaelhagyásokat, az utolsó előtti, 19-es kanyar kritikus volt ebből a szempontból, hajlamosak voltak a versenyzők kiszélesíteni azt.

Az élmenők első mért körei után abszolút vegyes volt a kép: Sainz fél másodperccel Leclerc, illetve 56 századmásodperccel vezetett Verstappen előtt, majd Lewis Hamilton következett a Mercedesszel további 3 tizedmásodperces lemaradással. Őket Perez és George Russell követte, a Mercedes ifjonca 9 tizeddel volt lemaradva a Ferrari spanyoljától.

It’s Carlos P1 and Charles P2 for the moment 👊

Nem róluk szólt még azonban az időmérő ezen szakasza, hanem azokról, akik a mezőny végén állomásoztak. Nem jutott tovább a két Haas, Daniel Ricciardo (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) és Nicholas Latifi. Mick Schumachernek elúszott az utolsó javítási lehetősége, mert megforgott az első kanyarban.

A Q2 első körei után maradt a Ferrari az élen, de ezúttal Leclerc vezetett és csak 48 ezreddel Verstappen előtt. Sebastian Vettel első körét elvették a pálya kiszélesítése miatt, az Aston Martin négyszeres világbajnoka Pierre Gaslyval tanyázott mért kör nélkül a tabella alján: az AlphaTauri franciája elfékezte magát az első kanyarban, így semmissé vált próbálkozása.

Kettejük közül végül egyikük sem jutott tovább, ahogy Alexander Albon (Williams), Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) és Cunoda Juki (Alfa Romeo) is búcsúzott. A kínaitól egy továbbjutást érő kört vettek el pályakiszélesítés miatt.

🏁 ELIMINATED IN Q2 🏁

Albon

Vettel

Gasly

Zhou

Tsunoda

Lando Norris was classified outside the top 10, but a track time deletion for Zhou means he drops to P14#USGP #F1 pic.twitter.com/hKNGjRJ9MU

— Formula 1 (@F1) October 22, 2022