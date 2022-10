Gyakorlatilag nem kétséges, hogy 2022-ben Max Verstappen lesz a Forma-1 világbajnoka, már csak az a kérdés, hogy mikor lehet ezt hivatalosan is bejelenteni. A hollandnak matematikai esélye már Szingapúrban is van erre, de sorsa nem a saját kezében van.

Helmut Marko, a Red Bull motorsportfőnöke talán nem is bánja ezt, mert ő elodázná az ünneplést. Meg is magyarázta, miért. “Marketingszempontból jobb lenne, ha Japánban nyernénk meg a bajnokságot motorpartnerünk, a Honda miatt.”

Szuzukába egy héttel a szingapúri verseny után látogat el a mezőny, és reálisan nézve nagyobb is arra az esély, hogy ott váljon hivatalossá Verstappen második bajnoki címe. Ehhez persze az eredményeknek is úgy kell alakulniuk a városállamban, például egy nullázás a hollandtól hasonló helyzetet teremtene Japánban is, mint ami most előállt: főként mások botlása kellene ahhoz, hogy a Red Bull a Honda otthonában ünnepelhessen.