Egy kifejezetten hölgyeknek szóló cseh autós szaklap és a női világ év autója (Women’s Worldwide Car of the Year) díj zsűrije együtt nemzetközi közvéleménykutatást szervezett, amelyben arról kérdezték a válaszadókat, hogy hogyan látják saját felkészültségüket a közutakon.

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33 országból – köztük Magyarországról is – 1720 olvasó válaszolt a kérdésekre. A rendszeresen autózó hölgyek 97 százaléka biztonságos sofőrnek tartja magát, a fennmaradó három százalék saját bevallásuk szerint „időnként veszélyesen vezet.” Azok között, akik csak időnként vezetnek, jelentősen rosszabb az arány: 19 százalékuk vallja magát bizonytalannak.

Koncentráció

100 hölgyből 94 teljesen vagy csaknem teljesen a vezetésre összpontosít a volán mögött, és csupán hat százalékuk képtelen erre. Leginkább az 55 év fölötti hölgyek koncentrációja erős (58%), ezzel szemben a 25 és 34 évesek közül 8% adta a „részlegesen figyelmetlenül vezetek” választ.

A felmérés rávilágított egy ellentmondásra: a jelek szerint ugyanis annál erősebben koncentrálnak a hölgyek, minél kevesebbet vezetnek. A napi szinten vezetők 54 százaléka figyelmének csak egy részét fordítja a vezetésre, azok között viszont, akik ritkán autóznak csaknem kétharmados (65%) a maximális odafigyelést jelentők aránya.

Miért június 24. a női autóvezetők világnapja? Mert 2019-ben ezen a napon törölték el azokat a törvényeket, amely Szaúd-Arábiában megtiltották a nők számára az autóvezetést.

És hogy mit csinálnak vezetés közben azok, akik másra is figyelnek? Elsősorban telefonálnak (48%), aztán esznek-isznak (37%), illetve „a gyerekeikre figyelnek, és ellátják őket nasival” (18%). A vezetés közbeni dohányzás nem jellemző (17%), és hogy egy általános előítélettel leszámoljunk: húsz nőből csupán egy (azaz 5%) igazítja a sminkjét a volán mögött.

Stressz

Tíz női autósból hetet stresszel a többi autóvezető viselkedése, 51 százalékuk általában a forgalmat, 36 százalékuk az időjárást, illetve a rossz látási viszonyokat említi (értelemszerűen több választ is meg lehetett adni.) Minden harmadik nőt (36%) nyomaszt, ha késésben vannak, és sietniük kell, majdnem ugyanennyien (34%) görcsölnek rá a tudatra, hogy parkolóhelyet kell majd keresniük.

A kereszteződések miatt a női vezetők 28 százaléka idegeskedik, a bizonytalan útvonal-választás minden negyediket (24%) stresszeli. Váratlanul kevés hölgyet, a válaszadók 21 százalékát irritálja, ha utasuk belekotnyeleskedik a vezetésbe.

Korosztályos bontásban a 18-24 évesek között a többi autóvezető (82%), míg a 35-44 éves korosztály számára a gyermeksírás (26%) az egyik legerősebb stressz-faktor.

Gyermekek az autóban

Az anyák számára a gyermekek biztonsága a legfontosabb: 76 százalékuk „mindig vagy gyakran” ellenőrzi a gyerekek biztonsági övét, és csupán 2%, aki nem foglalkozik az övvel – bízunk benne, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem kötik be a gyerekeket, hanem, hogy elég nagyok már ahhoz a lurkók, hogy bekössék magukat, és az anyjuk megbízik abban, hogy jól csinálják.

A gyermekülést a nők többsége (75%) saját maga szereli be, és csak keveseknek (13%) okoz ez nehézséget.

Az anyák felét (51%) nem stresszelik a gyerekek, de 23 százalékuk lelkileg kifejezetten megterhelőnek tartja, hogy a gyerekekkel együtt kell utazniuk.

Biztonság

Ha azt gondolnánk, hogy tízből tíz nő számára fontos a biztonság, nem járunk messze a valóságtól: kétharmaduk számára elsődleges választási szempont a jó NCAP értékelés, ugyanakkor 17% szerint vannak ennél fontosabb feltételek.