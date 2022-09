1967-ben, a Monacói Nagydíjon szenvedett halálos balesetet Lorenzo Bandini olasz pilóta. Halála 25. évfordulóján díjat alapítottak a nevével, mely a Forma-1 egyik rangos kitüntetésének számít. Régebben elsősorban az ígéretes fiataloknak ítélik oda, de kapták már meg csapatok vagy épp többszörös világbajnokok is az elmúlt években.

We’re proud to announce that Kevin has been confirmed as the 29th winner of the historic Lorenzo Bandini Trophy.

Magnussen received the news in Monza and will receive the prestigious trophy in memory of Lorenzo Bandini in Italy on Saturday 3 December 2022. #HaasF1 #ItalianGP pic.twitter.com/LtZh4an8pl

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 10, 2022