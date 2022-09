Ugyan a történelem során voltak kivételek, mindig is a vörös színt kapcsoltuk a Ferrarihoz a Forma-1-ben. A Forma-1-es Olasz Nagydíjon azonban meg kell szoknunk a sárgát is, ugyanis a maranellóiak Monzában így tisztelegnek majd saját történelmük, eredetük előtt.

Ahogy az alábbi videóból és a képekből látszik, több helyre is kerül a Giallo Modena (Modena-sárga) árnyalatból. Charles Leclerc és Carlos Sainz overállja és sisakja teljesen besárgul majd, míg az autón a rajtszám, az első szárny, a glória, a hátsó szárny kap kevesebbet, míg a motorborítás többet a Ferrari-pajzsban is megtalálható színből. A motorborításon fekete betétek törik meg az egyszínűséget.

No red without yellow 💛

Introducing our special edition livery and driver overalls for this weekend’s #ItalianGP 🤩

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 7, 2022