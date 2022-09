Azt már korábban bejelentették, hogy a Ferrari kérésére Antonio Giovinazzi vezeti majd Mick Schumacher autóját az Olasz Nagydíj első szabadedzésén, de szerdára hivatalossá vált, hogy a mezőny másik német pilótája is hiányozni fog a monzai első tréningről.

Az Aston Martin a korábbi Forma-E-bajnok Nyck de Vriesnek ad bizonyítási lehetőséget, aki a szimulátorban már több órányi kemény munkán van túl. És nem mellesleg idén már a Mercedest és a Williamst is vezethette, így de Vries újabb szerepeltetése kapcsán többen is emlegetni kezdték, hogy talán érdemes lenne felülvizsgálni a pénteki helycserékre vonatkozó szabályokat.

NEWS: We are pleased to announce that @nyckdevries will drive the AMR22 during FP1 for the #ItalianGP at @Autodromo_Monza.



The 2020/2021 @FIAFormulaE World Champion will drive alongside @lance_stroll, having already undertaken extensive simulator work at AMF1 HQ.



Read more. ⬇️