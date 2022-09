A Forma-1-es Holland Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Daniel Ricciardót még az ág is húzza: nem elég, hogy a McLarennel immár lassan két éve szenved, az ausztrál jelenleg bebiztosított hely nélkül várhatja a 2023-as Forma-1-es szezont. Mindezek mellé ráadásul két olyan esemény is történt, aminek aligha örül a pilóta.

Ricciardót több csapattal is hírbe hozták korábban, ám a szezon előrehaladtával egyre fogynak a potenciális lehetőségek. Ennek ő maga is tudatában van, sőt, minden bizonnyal azt is tudja már, mit fog valójában jövőre csinálni. A versenyző egyelőre nem közölte hivatalosan a nyilvánossággal terveit, ám a Holland Nagydíj előtt készült videójában a Red Bull vélhetően leleplezte expilótáját.

“Take a year off” DANIEL WTF pic.twitter.com/I5VR6odCjc — chlo (@formulachlo) September 4, 2022

A McLaren versenyzője Sergio Perezzel beszélgetett a zandvoorti pilótaparádé előtt, melyet az energiaitalosok Instagram-sztoriban is posztoltak. A néhány másodperces felvételen azonban tisztán hallatszik, ahogy Ricciardo a következőt mondja:

…kiveszek egy évet és visszajövök ’24-ben…

Sajtóértesülések szerint a csapatától 2023-as szolgálataiért 16 millió dollárt kapott volna Ricciardo, ám a felek 10 millió dolláros (4,06 milliárd forintos) bánatpénzben állapodtak meg végül. Talán ennek örülhet most a legjobban a kilencszeres futamgyőztes, akit még az F1 közvetítéséért felelős stáb is kinevetett.

A nagydíj előtt az F1TV-n futó hivatalos felvezető műsorban ugyanis a pilóta képéhez nem a szokásos Daniel Ricciardo – McLaren feliratot tették ki, hanem a Daniel Ricciardo – ismét küszködik, McLaren szöveget. Mindez látható az alábbi két képernyőfelvételeken is.