A Forma-1-es Belga Nagydíjat nem a megszokott felállással kezdi az AlphaTauri: Pierre Gasly helyén a Red Bull juniorja, Liam Lawson fog vezetni. A 20 éves új-zélandi versenyző először fog F1-es versenygépet vezetni egy nagydíjhétvége keretein belül, egyúttal az AlphaTauri is letudhatja ezzel az ifjoncoknak kötelezően biztosítandó tesztlehetőségek egyikét.

welcome back to the cockpit @LiamLawson30! ✌️

the young Kiwi will make his official F1 session debut this weekend at Spa 👌 taking over the wheel of Pierre’s AT03 pic.twitter.com/6ZxwbDcPv5

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) August 23, 2022