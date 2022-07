Elképesztően szélsőségessé váltak az egyes szekértáborok az elmúlt időszakban a Forma-1-ben, és eddig hiábavalónak tűntek az erőfeszítések, a mérgező hangok és vélemények bemocskolják a sportágat. Már a másik pilóta kifújolása sem szép dolog, de ez szinte eltörpül amellett, amit már az Osztrák Nagydíj is láthattunk. A jelentős számú holland közönség legalja kipécézte az általában náluk gyengébbeket, akik Lewis Hamiltonnak vagy a Mercedesnek szurkoltak. Több ilyen beszámoló is született a spielbergi futam környékén.

Szögezzük le: nem minden Verstappen-szurkoló bunkó, és sajnos biztosan vannak Hamilton, vagy éppen a Ferrari rajongói között is olyanok, akiknek nem kellene a Forma-1 közelébe menniük. Ezt persze kiszűrni szinte lehetetlen, így fordulhatott elő az is, hogy a Magyar Nagydíj pénteki szabadedzéseit követően egy csapat Verstappen-szimpatizáns hamiltonos ruhákat égetett – erre egyébként már Ausztriában is volt példa.

A Forma-1 egyébként szombat délelőtt mutatta be új kezdeményezést, melyben a csapatok és a sportág együttes erővel ösztönöznek arra mindenkit, hogy vessék ki maguk közül azokat az embereket, akiknek nincs keresnivalójuk az F1 közelében – legyen szó akár a versenypályáról, akár az online térről.

We are united in our desire to drive abuse of all kinds out of the sport we love, and we’re calling on the entire F1 family to join us.#DriveItOut. Together pic.twitter.com/1qVblPJVP9 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 30, 2022

Probléma azonban nem csak a rajongók egy részével van, hanem a pályán dolgozókkal is. Egy fotóst, Mark Thompsont megpofozott egy biztonsági őr. Hogy miért tette ezt az egyébként nem a Hungaroring, hanem egy biztonsági cég alkalmazottja, azt nem tudni, de a képekkel is dokumentált eset alatt a Twitteren már más is jelezte, hogy összetűzésbe keveredett ezzel az őrrel. Nem tisztünk megítélni, hogy kinek lehetett igaza az adott szituációban, de az biztos, hogy nem fizikai erőszakkal kell megoldani az ilyen problémákat.

The friendly face of F1 trackside security Hungary style! #thugs pic.twitter.com/l8JJI0WTIT — Mark Thompson (@snapper_thommo) July 29, 2022

A lenti képen látszik, hogy a pofon hatására seb keletkezett a fotós szája felett.

The friendly face of Hungarian trackside security pt2 the slap across the face ( note cut to lip) pic.twitter.com/iLIsBhltZd — Mark Thompson (@snapper_thommo) July 29, 2022

Az eset miatt a Hungaroringet akár fel is jelenthetik a Nemzetközi Automobil Szövetségnél.