Az utolsó pontot érő 10. helyért csatáztak egymással az Aston Martin versenyzői a Forma-1-es Francia Nagydíj végén, melyből végül Lance Stroll jött ki győztesen. A kanadai azonban nem használhatta az állítható hátsó szárnyát, ami miatt keményen kellett védekeznie, ám ennek köszönhetően Sebastian Vettel nagyon közel került hozzá a pálya végén. Majdnem meg is lepte egy előzéssel Strollt, de az kivédte a támadást.

A védekezés mikéntje viszont nem nyűgözte le a négyszeres világbajnokot, aki a leintést követően nemtetszését mutogatással, majd a csapatrádión való elhallgatással fejezte ki. „Egyértelműen rálépett újra a fékre, mielőtt gázt adott volna, ez pedig meglepetésként ért engem. Lendületet vesztettem emiatt, de a pont csapaton belül maradt” – idézi Vettel szavait a The Race.

Lance’s “defense” against Seb in the final corner pic.twitter.com/EoBaIm6ReZ

— Naca ⁵ (@F1ToRuleThemAll) July 24, 2022