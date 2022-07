Verstappen utolérte Leclerc-t, megindult a csata a vezetésért. A holland mögött Hamilton hátránya már 4 másodperc volt – őt Perez üldözte mindössze méterekkel lemaradva.

LAP 4/53

Verstappen is getting an awful lot closer to Leclerc out in front 😅

Could we have an impending battle on our hands? 👀#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/SMC86qe6ly

— Formula 1 (@F1) July 24, 2022