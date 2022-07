Vegyes érzésekkel zárta a Forma-1-es Francia Nagydíj időmérő edzését a Mercedes csapata, mert ugyan Lewis Hamilton negyedik, George Russell pedig hatodik lett, az ezüstnyilak lemaradása 1 másodperc körül alakult.

„Hogy őszinte legyek, örülök annak, ahogy ezt az időmérőt zártam” – nyilatkozta a szombati nap végén Hamilton. „Az utolsó köröm nagyszerűen sikerült, abban viszont bizonytalan vagyok, mi miatt lett nagyobb a különbség. Valószínűleg másik ligában mennek” – utalt a Ferrarira és a Red Bullra a hétszeres világbajnok.

„Tekintve, hogy kihagytam az első szabadedzést, mindenki nagyon jó munkát végzett. Amikor azt mondjuk, fejlesztéseket hozunk, sokszor a legapróbbakról van szó, amik talán egy tizedmásodpercet, ha hoznak. Az előző hétvégén körülbelül 3-4 tizedmásodperc volt a hátrányunk, ezek után azt gondoltam, ezen a hétvégén lesz talán 2 tized. Ehhez képest egész hétvégén egy másodperc volt” – tapintott rá a brackley-i csapat fájó pontjára.

Hamiltonnal ellentétben Russell, illetve Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke sem volt ennyire derűlátó. „Csapatként valószínűleg hátrébb vagyunk annál, mint azt reméltük vagy amire számítottunk, különösen a tegnapi nap után” – értékelt Russell. „Hibáztam az utolsó körömön. Nem a világvége, de azt gondolom, a pozíciónál a különbség aggasztóbb.”

Wolff ki is jelentette, hogy a Mercedes ugyan továbbra is harmadik erő, a teljesítmény így is kevés. „Amikor hátrányban vagy, akkor is egy bizonyos szinten vannak az elvárásaid egy hétvégével kapcsolatban. Amikor ezek nem teljesülnek, egyfajta freestyle veszi kezdetét” – magyarázta. Hozzátette: a csapatnál például a hátsó szárny magasságával és a gumihőmérsékletekkel kísérleteznek, ám a csomag összességében nem elég gyors.