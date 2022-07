A 2022-es Forma-1-es szezon a feléhez érkezett, 11 futam után még 11 áll a pilóták és a csapatok előtt. A félidei állás – ahogy arra a legutóbbi Csapatrádió-adásban is felhívtuk a figyelmet – a legtöbb esetben elég jól belövi az év végi eredményeket is, jelentős eltérések vélhetően nemigen lesznek.

Az F1 hivatalos Twitter-oldala össze is hasonlította a tavalyi félidei állást az ideivel. Ezen elég jól kiütközik, hogy mely csapatoknak és pilótáknak sikerült előrelépniük, illetve visszaesniük, valamint kik voltak azok, akik egy helyben maradtak a szabályváltozással együtt is. A két félidős állás teljesen jól összehasonlítható, ugyanis a tavalyi szezon is 22 futamból állt, így a megszerezhető pontok mennyiségét csupán a sprintekért járó emelt pontszám torzítja valamelyest.

A pilóták közül a legtöbbet George Russell javította mind arányaiban, mind pusztán a pontszámokat nézve, de ez nagyban köszönhető annak, hogy tavaly még a Williams, idén pedig már a Mercedes kormányát tekeri a brit pilóta. Igazán nagyot még Charles Leclerc lépett előre a Ferrarival, aki több mint kétszer annyi egységet gyűjtött, mint tavaly ugyanilyenkor. Az élmenők közül a legnagyobb vesztes Lewis Hamilton és Valtteri Bottas: előbbi épphogy átlépte a száz pontot féltávig, utóbbi pedig a gyengébb Alfa Romeóval nem tudott olyan erős pozíciókat bezsebelni, mint tavaly a Mercedesszel.

A csapatok között a Ferrari volt a nagy előrelépő, akik majdnem megduplázták pontjaikat, de a Red Bull is sokat nyert. Kiemelkedik az Alfa Romeo és a Haas teljesítménye is, akik tavaly alig-alig fértek be a legjobb tízbe, idén azonban már vaskos pontmennyiséggel rendelkeznek.

Nyerni azonban csak mások veszteségével tudnak a csapatok: a legtöbbet, félévi pontjaik felét a McLaren bukta, de a Mercedes, az AlphaTauri és az Aston Martin is jóval kevesebb egységet gyűjtött idén, mint 2021 elején.