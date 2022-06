Mivel a Ferrari és a Red Bull teljesen másik univerzumban volt a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérő edzésén, a Mercedesnek be kellett érnie az ötödik és a hetedik rajtkockával, miután George Russell és Lewis Hamilton közé beékelődött Pierre Gasly az AlphaTaurival.

„Túl nagy a szakadék” – kommentálta a helyzetet Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. „Hosszú a kör, és mindenhol jócskán le vagyunk maradva. „Bárcsak a jövőben ne kellene hasonlóval szembesülnöm.”

Hamiltont ráadásul vizsgálják a kvalifikációt követően, mivel a Q1-ben túl lassan teljesítette az egyik kivezető körét. Wolff ennek kapcsán csak annyit jegyzett meg, hogy nem tudja megjósolni a versenyfelügyelők döntését, a hétszeres világbajnok viszont nem tart attól, hogy megbüntetik.

„Nem igazán aggódom. Először is: nem voltam a versenyíven, mindemellett egy bizonyos deltaidőn belül kell maradni, amit én tartottam is. A deltaidőn belül pedig hadd menjek annyival, amennyivel jónak látom. Nem voltam az ideális íven, és nem is tartottam fel senkit” – védekezett a Mercedes versenyzője.

„Csak próbáltam szélárnyékhoz jutni, mert eléggé lassúak vagyunk az egyenesben, de mögöttem a srácok nem igazán akartak elmenni mellettem. Utána én odaléptem, és megcsináltam a körömet.”

Hamilton végül nem kapott büntetést, ahogy arra számított, mert nem szegett szabályt.