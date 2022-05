Miközben a Forma-1-es csapatok arról vitatkoznak, hogy érvényben maradjon-e jelenlegi formájában a csapatokra vonatkozó költségsapka vagy sem, felmerült, hogy a pilóták fizetését is korlátozzák. Monacóban ezeket az információkat Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke is megerősítette. “Ezek a párbeszédek még elhúzódnak, ugyanis az érvényben lévő szerződéseket is kezelni kell” – mondta az olasz.

A hírekre kisebb kirohanással reagált Max Verstappen menedzsere, Raymond Vermeulen. “Teljesen idióták” – reagált velősen a holland. “A pilóták növelik egy csapat értékét. Ezt az istállók végtelen módon kihasználhatják” – magyarázta, utalva arra, hogy hatalmas hiba lenne korlátozni az ezért cserébe járó juttatásokat.

A felvetéssel azonban többen nem értenek egyet, például a Red Bull vagy épp a Liberty Media sem. Vermeulen ki is hangsúlyozta, hogy az energiaitalosok is az ő pártjukat fogják. “Biztosak abban, hogy sosem támogatják ezt” – tette hozzá.

Verstappen jelenleg a Forma-1 egyik legjobban kereső pilótája, 2028-ig szóló elköteleződését a híresztelések szerint 50 millió euróval köszöni meg a Red Bull: