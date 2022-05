A Forma-1-es Monacói Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Az eső miatt sokáig el sem rajtolhatott, majd miután erre végül sor került, Mick Schumacher óriási balesete miatt – nagyjából féltávnál – félbe kellett szakítani a Forma-1-es Monacói Nagydíjat. A német versenyző szerencsére sértetlenül megúszta az fallal ütközést, ugyanez a Haas-Ferrarijáról már nem mondható el, mely kettétört.

„Jól érzem magam, de nagyon bosszantó, ami történt” – idézi az amerikai istálló közleménye Schumacher szavait. „Tempó szempontjából határozottan jók voltunk, csak pályán kellett volna tartani az autót, ami nekem sajnos nem sikerült. Szóval, erősnek éreztem a tempónkat, úgy tűnt, hogy képesek lehetünk nyomni és támadni. Nagyon leszélesítettem azonban a pályát, nagyjából 10 centiméterről lehet szó, de elég volt ahhoz, hogy minden tapadásomat elveszítsem. Az eredményt pedig mindannyian láthattuk.”

Günther Steiner, az istálló csapatfőnöke „csalódásként” értékelte a Haas monacói teljesítményét, már csak Kevin Magnussen kiesése miatt is, mert esélye lett volna a pontszerzésre – a dán futamát végül az tette tönkre, hogy vízszivárgást észleltek az ERS-nél, vagyis az energiavisszanyerőnél.

„Azt pedig nyilván láttuk, mi történt Mickkel” – kommentálta a balesetet az olasz szakember. „Nem igazán kielégítő, hogy egy újabb nagy baleset történt velünk. Meg kell vizsgálnunk, hogyan tudunk innen talpra állni.”

Schumacher ráadásul idén már nem először törte össze legalább ennyire a VF-22-t. Amúgy is anyagi gondokkal küzd a csapat, amit jól mutat, hogy az első komolyabb fejlesztési csomag csak a július végi Francia Nagydíjra várható, de előbb-utóbbi az is kérdésessé válhat, hogyan gazdálkodják ki az évet a költségplafon mellett – ami nem mellesleg a legnagyobb csapatoknak is hatalmas fejtörést okoz.