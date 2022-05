Max Verstappen 2021-ben a csúcsra ért, világbajnok lett a Red Bull-lal. Az idei év elején igen hosszú időre el is kötelezte magát az energiaitalosokkal, 2028-ig marad a holland jelenlegi munkaadójánál. Verstappen szerződése lejártakor már 31 éves lesz, és könnyen lehet, hogy akkor be is fejezi F1-es pályafutását.

“A terv az, hogy itt maradok 2028-ig” – célzott a Red Bullra a holland. “Nem tervezek csapatot váltani. Boldog vagyok itt és elégedettek velem. Azt azonban még nem döntöttem el, mit fogok csinálni 2028 után. Talán befejezem” – mondta a sportágban 17 éves kora óta versenyző, jelenleg 24 éves pilóta.

“Rengeteg szezont töltöttem az F1-ben. Talán mást is szeretnék csinálni. Nem tudom, hogy 31 éves koromban a csúcson leszek-e, vagy már visszaesik a teljesítményem. Másféle versenyeken is szeretnék indulni, például hosszútávúakon. Lehet, hogy elegem lesz az állandó utazgatásból. Talán könnyebb életet akarok, olyan versenyekkel, amiket szeretek” – mesélte Verstappen.

Mindez persze függ attól is, hogyan fog teljesíteni sok-sok év múlva a holland. “Ha lehetőség lesz bajnoki címet nyerni, azt megragadja az ember. Ha harcban leszek 2028-ban, hülyeség lenne hirtelen megállni. Nehéz ezt előre tudni” – tette hozzá.