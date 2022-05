Alexander Albon idén két Forma-1-es futamon is pontot szerzett a sereghajtó Williamsszel, mely a mezőny egyik, ha nem a leglassabb autója volt az idény kezdetén. A két pontszerzésben azonban közös volt, hogy Albon haja vörösre volt festve. Fogadott is a pilóta csapatával, hogy ha bejön a hajfestés, és ismét pontot, pontokat eredményez a babona, akkor követi őt a csapat többi tagja is.

A Spanyol Nagydíjon el is jött az igazság pillanata: megnyílt az albonos hajszalon, ahová a csapattagoknak el kellett látogatniuk, hogy vörösre fújják hajukat. A csapatfőnök Jost Capitót maga Albon színezte át a Sky Sports kamerái előtt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon FORMULA 1® (@f1) által megosztott bejegyzés

A Spanyol Nagydíjon egyébként Albon ismét vörös frizurával száll autóba, ám ezt leghamarabb csak a második szabadedzésen teheti meg: az első gyakorláson át kell adnia a helyét egy másik, a Forma-1-ben most debütáló versenyzőnek.