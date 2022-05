A Ferrari mindig is a tradíciókról és a hagyományokról is szólt, Mattia Binotto csapatfőnök pedig maga is őriz egyet. Még Jean Todt idejéből származik az a szokás, miszerint a Scuderia csapatfőnöke minden egyes ferraris győzelemről fotót függeszt ki irodájának falára Maranellóban.

Binotto falán is díszeleg néhány kép, ám mind közül egyértelműen a legérdekesebb a legelső fotó:

Mattia told CANAL+ that like Jean Todt, he put a picture every time there is a Ferrari victory (look at the first picture 👀)

#ImolaGP pic.twitter.com/LGDUPVn3l6

