Pár héttel az idei Forma-1-es szezon kezdete előtt jelentették be, hogy egészen 2028 végéig szerződést hosszabbított a Red Bull újdonsült világbajnokával, Max Verstappennel.

Akkori lapértesülések szerint ezzel a holland lehet a mezőny egyik, ha nem a legjobban fizetett versenyzője, azonban arra is van megoldás, ha kapcsolatuk zátonyra futna. Dr. Helmut Marko ugyanis megerősítette, szabadon távozhat Verstappen, ha később a Red Bull teljesítménye elmarad a várakozásoktól.

„Arra az esetre, ha a Red Bullnál megint egy olyan törés következik be, mint amilyen 2014-ben, természetesen van kilépési záradék” – nyilatkozta a német Formel1.de-nek. A tanácsadó a hibridéra elejére utalt vissza, amikor Sebastian Vettel egymást követő négy világbajnoki címe után hanyatlásszerűen visszaesett a csapat az erősorrendben.

Marko ugyanakkor hozzátette, hogy Verstappennek komoly szerepet játszik a Red Bull jövőjében is, főleg miután a héten felmerült, hogy 2026-tól az energiaitalosok a Volkswagen-csoport valamelyik márkájával, a valószínűbb forgatókönyv szerint a Porschéval léphetnek szövetségre.

„Fontos kapocsnak számít Max ebben a sakkjátszmában” – fejtette ki. „Nem meglepő, hogy jelenlétével a nagyobb gyártók is számolnak. Ezért is volt fontos a Red Bullnak, hogy kimondhassa, 2028-ig elköteleződött a csapat iránt a legjobb versenyző. Ha a csapatnál akad egy Maxhoz hasonló kaliber, az a csapatra és annak partnereire is pozitív hatással van.”

A Porsche-pletykával kapcsolatos felvetést viszont mindössze annyival kommentálta, hogy „nyitott még minden”, és köztudottan a Red Bull jelenleg a legvonzóbb alternatíva a csatlakozni kívánó, nagy motorgyártók számára.