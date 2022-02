Még kékebb lett a Forma-1

Majdnem csodát tett, végül azonban a Williamsnek sem sikerült teljesen titokban tartani a hivatalos leleplezésig, hogyan fog kinézni 2022-es Forma-1-es autójuk.

Az FW44-est magát nem mutatták be, a Red Bull iskoláját követve a Forma-1 által tavaly bemutatott demókasztnit festették át és osztották meg a nagyközönséggel. A színek módosultak az elődhöz képest, a fehér szinte teljesen eltűnt az autóról a kék javára, még inkább csatlakozva ezzel az AlphaTauri, a Red Bull és a tavalyi állapotból kiindulva az Alpine mellé. Nicholas Latifi ennek ellenére frissként írta le a piros részeket is tartalmazó külsőt.

Welcome to the new era. Introducing the FW44 💪 pic.twitter.com/nkOIOYmhpO

— Williams Racing (@WilliamsRacing) February 15, 2022