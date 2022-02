Logan Sargeant előző őszi leigazolása után újabb tehetséggel bővült a Williams akadémiája, mégpedig a 16 éves Zak O’Sullivannel, aki tavaly elsöprő fölénnyel nyerte meg a brit Forma-3-as bajnokságot – jelentette be pénteken a grove-i istálló.

2021-es teljesítményéért rangosabb elismerésben is részesült a szigetországban O’Sullivan, már az év végén a Carlin Forma-3-as csapatával tesztelhetett Valenciában – ezzel együtt közölték, hogy a brit ifjonc idén már a Forma-1 alá tartozó nevelősorozatban indul majd, többek között a Charouz Racing Systemhez átszegődött Tóth László ellenfeleként.

