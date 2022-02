December 11-e óta inaktív volt Lewis Hamilton valamennyi közösségi felületén, habár közismert tény, hogy továbbra is ő rendelkezik a legtöbb követővel. A szezonzáró Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjon viszont vitatható körülmények között maradt alul Max Verstappennel szemben, így a nyolcadik bajnoki cím elbukása után hallgatásba burkolózott.

Egészen mostanáig: szombat este ugyanis megtörte a csendet a Mercedes versenyzője, Twitter- és Instagram-oldalán is közzétett egy képet, a következő kísérőszöveggel: „Eltűntem. Most azonban visszatértem!” Utóbbi platformon ugyanakkor még senkit sem követett vissza: sem az F1-et, sem a csapatát, de még a kutyáját, Roscoe-t sem.

I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq