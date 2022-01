Hosszú hónapokat átölelő pletykaáradatot követően, tavaly szeptemberben derült ki, hogy George Russell váltja Valtteri Bottast a Mercedesnél, a finn ezután több évre írt alá az Alfa Romeóhoz. Bottas állítja, közös megegyezés útján váltak külön útjai a bajnokcsapattal.

„Megegyeztünk, ennyi. Toto nem mondta, hogy el kell mennem, de tudta, hogy egy ponton túl bizonyos döntéseket meg kell hoznunk. Én már eldöntöttem, ha nem tudok még két évet eltölteni a Mercedesnél, vagy annál is többet, határozottan valami újra lesz szükségem” – árulta el Bottas a Beyond The Grid podcastben.

„Egyszerű kérdés volt, amire ő nemmel válaszolt, innen könnyű döntés volt” – tette hozzá a tízszeres nagydíjgyőztes. Bottast 2017-ben szerződtette le a Mercedes Lewis Hamilton csapattársaként, miután friss világbajnokként Nico Rosberg a visszavonulás mellett döntött.

Russell ezzel párhuzamosan került be a Mercedes nevelőprogramjába, miután a brit először visszautasította a brackley-iek ajánlatát, viszont a második megkeresésre már igent mondott.

„Magától értődő, hogy George kerül az autóba, hosszú ideje a csapat tagja. Az új generáció érkezése is a sport része, az ő tehetségét pedig nem akarták eltékozolni” – taglalta utódját Bottas. „Nyilván tovább fejlődik, és nemcsak tapasztaltabb, de gyorsabb is lesz. Ez így rendben van, boldog vagyok.”