Lewis Hamilton a 2021-es szezonzáró óta nem szólalt meg, csak valószínűsíteni lehet, hogy a hétszeres világbajnok idén is autóba ül. Ha most nem is, előbb-utóbb várhatóan mindenképp visszavonul, a Mercedesnek így el kell gondolkodnia az utódláson.

Brit lapértesülés szerint meglepő versenyző válthatja Hamiltont: a Mercedes állítólag Pierre Gaslyt célozta meg, akit a Red Bull parkolópályára tett.

Noha Sergio Perez meglehetősen halvány teljesítményt nyújtott tavaly a Red Bullnál, Gaslyt nem ültették a helyére, a franciának idén is az AlphaTaurinál kell bizonyítania.

Egyáltalán nem biztos, hogy Gaslynak tetszik ez a helyzet, az viszont egészen biztos, hogy egy pillanatig sem habozna, ha a Mercedes hívná. Brit lapok szerint az idei szezon vízválasztó lehet az ügyben.