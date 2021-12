Nagyon furcsa ügybe keveredett az egyszeres Forma-1-es futamgyőztes Jean Alesi. A Ferrari egykori pilótája sógora irodájának ablaka alatt robbantott fel egy hatalmas tűzijátékot, hétfőn pedig emiatt bevitte őt a rendőrség – közölték a hatóságok.

Az eset még vasárnap történt este 10 óra magasságában. Villeneuve-les-Avignon városának lakói – itt él maga Alesi is – hangos zajra figyeltek fel, többen robbanást véltek hallani. Voltak szemtanúk is, akik egy járművet láttak elhajtani az iroda elől, melynek lámpái nem égtek. A kocsit sikerült beazonosítani: ez Jose-é, az expilóta testvéréé volt, a rendőrök őt is letartóztatták.

Ezek után ment hétfőn a rendőrségre Alesi, hogy tisztázza testvérét és elmondja, hogy ő és egy barátja voltak azok, akik robbantottak. Az óriási tűzijátékot állítása szerint Olaszországban szerezte be, és bevallása alapján csak meg akarta a sógort viccelni, aki jelenleg nincs együtt nejével, Alesi lánytestvérével.

A kusza ügyben a sógor is megszólalt, aki azt mondta, nincs baja Alesivel, de az ablakkeretben keletkező kár miatt panaszt tett.