Tulajdonképpen a falban végezte pályafutása utolsó, 349. versenyét Kimi Räikkönen: féltávig sem tartott a finn számára a szezonzáró Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj, amikor kicsúszott a pályáról. Első információk szerint fékhiba okozta a vesztét, de később más okot nevezett meg a Jégember.

„Néha ilyen az élet. Gond volt a kerékanyával, már az azt megelőző körben is volt egy meredek pillanatom” – mondta kiesése után a finn. „Nem is volt jelentősége az eredménynek, most már vége van. Jól érzem magam, és mint már mondtam, várom, hogy élvezhessem a Forma-1 utáni, normális életet.”

