Dicshimnuszokat zengett a frissen világbajnokká avatott Max Verstappen is csapattársáról, Sergio Pérezről, aki a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjon minden tőle telhetőt megtette annak érdekében, hogy megkönnyítse a holland dolgát.

Ennek különösen a táv harmadánál volt jelentősége, amikor Lewis Hamilton bokszkiállása után utolérte a Red Bull mexikóiját, aki viszont két támadását is vissza tudta verni, ezzel két körre feltartóztatva. Mire a Mercedes britje át tudta magát hámozni Pérezen, Verstappen visszazárkózott rá, mintegy 8 másodperces különbséget ledolgozva.

Sergio Perez costs Lewis Hamilton an eight-second gap on Max Verstappen. #AbuDabhiGP



A little gamesmanship from the teammate and this race is ON. #F1



🎥 @TSN_Sportspic.twitter.com/6idogOrmsn