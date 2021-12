Az idei évre jelentősen átalakították a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj helyszínét. A technikásabb szekciókat leegyszerűsítették, a szögletesebb kanyarok egy része íveltebb lett. Ezeknek a módosításoknak köszönhetően a korábbiakhoz képest öt kanyarral kevesebb (16) található az aszfaltcsíkon és egy kör hossza is közel 300 méterrel csökkent, 5281 méterre.

Az átalakítás részeként több helyen is változtattak a rázóköveken, olyan új kerékvetőeket telepítettek a pálya szélére, melyekhez hasonlót Katarban láthatott a mezőny. A Katari Nagydíjon azonban relatíve sok defekt született, mint kiderült, a rázókövek miatt.

Mario Isola, a Pirelli motorsportfőnöke szerint a Yas Marinán is gond lehet a magas, hegyes tetejű részekkel. “Az első szabadedzésen az új pályával és az aszfalttal ismerkedtünk a lágy gumikat használva, míg a második szabadedzés reprezentatívabb körülményei lehetővé tették a csapatoknak, hogy valóban az időmérős- és versenytempóra koncentráljanak.”

“Kissé aggódunk a kerékvetők miatt, különös tekintettel az 5-ös és a 9-es kanyarokat tekintve, ugyanis ezek eléggé magasak és hegyesek. Beszélni fogunk erről az FIA-val, hogy elkerüljük a hétvége során a váratlan eseményeket” – célzott a defektek esetleges lehetőségére Isola.

Sorprende agresividad de los nuevos pianos aquí. Hubo problemas en Doha. No puede ser tan difícil hacer algo sensato de vez en cuendo…

Surprising how agresive are the new kerbs here. F1 had problems in Doha. It can’t be that difficult to do something sensible sometimes… pic.twitter.com/gV7Lr2VLxZ

