A kínai Csou Kuan-jü érkezése miatt Antonio Givonazzinak távoznia kell az Alfa Romeo Forma-1-es csapatától, az olasz a “kirúgása” kapcsán egyértelműen pénzügyi okokra célozgatott.

@F1 is emotion, talent, cars, risk, speed. But when money rules it can be ruthless.

I believe in the surprise of an unexpected result, of big or small victories achieved thanks to one’s commitment.

If this was my first picture on a F1, the last still has to be taken 💪 pic.twitter.com/atAw5FwtRm