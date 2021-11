A Forma-1-es időmérős rendszer – a sprintet és egy-két vakvágányra futott próbálkozást leszámítva – 2006 óta lényegében változatlan. Az egyetlen komolyabb módosítást 2014-ben láthattuk: ettől az évtől kezdve azok a pilóták, akik a Q3-ba jutnak, azokkal a gumikkal kötelesek rajtolni, amelyekkel leggyorsabb Q2-es idejüket futották.

Tekintve, hogy sok esetben nem kifizetődő az egy körön leggyorsabb, ám kevésbé tartós lágy abroncsokat választani, a nagy istállók rendre közepesekre váltanak a Q2-ben. Ezt meg is tehetik komolyabb kockázat nélkül, hiszen akkora a tempóelőnyük, hogy így is simán bejutnak az utolsó szakaszba. Ezzel azonban még kevesebb esély jut a lassabbaknak, a versenyen sokkal kisebb eséllyel szállhatnak harcba a jó helyekért: az élmenők bebiztosították magukat egy keményebb gumival, ha pedig esetleg be is jutnak a Q3-ba és jobban szerepelnek az időmérőn, a lágyabb gumiválasztás rögtön visszaüt a verseny első etapjában.

A pilóták közül már többen is nemtetszésüket fejezték ki a szabály miatt – köztük volt Fernando Alonso is -, nemrég pedig Ross Brawn lengetett be változtatást. “Nem gondolom, hogy ennek eltüntetése nagy gond lenne” – vélekedett az F1 sportigazgatója. “Ez olyasvalami, amit megvizsgálunk a jövőben.”

Az újragondolást egyébként a sprintnek köszönhetjük, ahol a 100 kilométeres helyosztó után mindenki szabadon választhatott abroncsokat a rajthoz.