Vizes, lassan és aprólékosan száradó pályán rendezték a Forma-1-es Török Nagydíjat, az átmeneti esős abroncsok bizonyultak az ideális választásnak. Természetesen a verseny közben intenzíven számolgattak a csapatok, hogy lesz-e olyan pont, amikor megéri száraz pályás gumikra váltani.

Ez a pont végül nem érkezett el, ennek ellenére Sebastian Vettel a 36. körben mégis úgy döntött, hogy közepes keverékű gumikért hajt a bokszutcába. Ám ahogy visszatért a pályára, gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a négyszeres világbajnok csúnyán melléfogott, amikor erről győzte meg csapatát. Szinte azonnal kicsúszott, majd a bokszutca bejáratánál is bemutatott egy piruettet.

chris. telling seb every driver on new inters wasn’t working. later. “so ver has pitted for new inters as well. we are considering a pit stop. should we try a hard - sorry, soft tyre?” “medium, let’s go for it. this inters can’t be any worse” pic.twitter.com/CtCxXvejLV