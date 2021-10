A mercedeses Valtteri Bottas nyerte a Forma-1-es Török Nagydíjat a Red Bull párosa, Max Verstappen és Sergio Perez előtt. Oroszország után egy újabb vizes futamot láthattunk, ám ezúttal minden körben szükség volt az átmeneti abroncsokra.

A rajtnál nem változott a legjobbak sorrendje: Bottas Verstappen és a harmadik helyről rajtoló, végül negyedikként végző Charles Leclerc Ferrarija előtt fordult. Az ötödikként induló Fernando Alonsót kipörgették, így meg is pecsételődött az Alpine spanyoljának futama. Lewis Hamilton is elkezdte a felzárkózást a 11. rajthelyről. A hétszeres világbajnok az ötödik helyig tudott előrejönni, amíg meg nem kezdődtek a kerékcserék a féltáv után. Előtte azonban még Perezt is megtámadta, de a parázs csatában a mexikói maradt elől.

That was some good wheel-to-wheel combat Checo 🙌 pic.twitter.com/xSBNIZbPKz

Leclerc és Hamilton a többiektől eltérő taktikával próbálkoztak: míg a többiek friss intermediate abroncsokra váltottak, addig ők a kopott gumikon a pályán maradva próbáltak manőverezni. Végül azonban Leclerc-nek nem jött be a húzás, megkapta a friss gumikat, és ezért bukta el a harmadik helyet, miután a pályára visszatérve Perez megelőzte a még nem üzemmeleg gumikon autózó Ferrari-versenyzőt.

Perez is up into the final podium place after passing Leclerc #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/JE0KPXEehk

Hamiltonnál is végül úgy döntöttek, hogy váltanak. A brit így adta fel a harmadik helyet, és lett ötödik Leclerc mögött, valamint a végén őt üldözőbe is vevő Pierre Gasly (AlphaTauri) és Lando Norris (McLaren) előtt.

Pontot szerzett még a 19. helyről rajtolva Carlos Sainz, a Ferrari pilótáját a nap versenyzőjének is megválasztották. Lance Stroll (Aston Martin) lett a kilencedik, Esteban Ocon pedig úgy szerezte meg az utolsó pontot az Alpine-nak, hogy nem járt a bokszban, egyedüliként a mezőnyből.

LAP 38/58

Meanwhile, Vettel tries his luck on a set of slicks but he’s really struggling

He quickly confirms over the radio that the gamble isn’t working#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/ufGCWJTAi0

— Formula 1 (@F1) October 10, 2021