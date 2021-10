A héten röppent fel a hír, hogy meglepő név mutatkozhat be jövőre a Forma-1-ben: az utolsó kiadó helyre Oscar Piastri is esélyes lehet az Alfa Romeónál. Frederic Vasseur csapatfőnök nem tagadja, hogy érdeklődnek az ausztrál iránt, de ugyanő azt is hozzátette, nem valószínű, hogy le tudják igazolni.

Piastri az Alpine utánpótlásprogramjának tagja, és Vasseur szerint nem valószínű, hogy elengedik. “Oscar nagyon jó munkát végez. De amennyire tudom, a Renault vagy az Alpine versenyzője” – mondta Vasseur.

“Ha valaki a nevelőszériákban, több éven át befektet egy versenyzőbe, esetleg hosszú távú tervei vannak vele, akkor nem nagyon engedi el egy másik F1-es csapathoz. Éppen ez lenne a furcsa.”

Piastri 2019-ben megnyerte a Forma-Renault Eurocupot, 2020-ban újoncként megnyerte a Forma-3-at, idén pedig vezeti a Forma-2 pontversenyét. Ha megnyeri a bajnokságot, az F2-ben nem maradhat még egy szezont.