A 2021-es Forma-1-es szezonnak megújult versenyzőpárossal vágott neki a Haas. Kockáztattak, és két újoncot, Mick Schumachert és Nyikita Mazepint szerződtették: míg előbbi a Ferrari-kötődés miatt kerülhetett a csapathoz, utóbbi rengeteg szponzorpénzt hozott a konyhára. Emiatt az autók színvilága is oroszosabb lett.

Nem volt tehát meglepő, amikor a sajtóban elkezdett terjedni, hogy a 2022-es pilótafelállást az Orosz Nagydíj környékén jelentheti be az amerikai alakulat. A jóslatok végül bejöttek, a versenyhétvége médianapján pedig kiderült, hogy

jövőre is Schumacher és Mazepin vezeti a Haas autóit.Az orosz pilóta helye nem is volt igazán kétséges szponzori háttere miatt. A másik ülés sorsa azonban nem volt egyértelmű: Schumacher és Mazepin viszonya finoman szólva sem volt baráti az elmúlt időszakban, a páros többször összetűzésbe került a pályán és azon kívül egyaránt. A gyenge autó sem könnyítette a helyzetet: a Forma-2 tavalyi bajnoka állítólag szívesebben vezetett volna az Alfa Romeónál, amennyiben a ferraris kötődés ezt lehetővé tette volna.



We are delighted to confirm that @SchumacherMick and @nikita_mazepin will continue as our driver line-up in 2022 🤝#HaasF1 pic.twitter.com/EBcacDLfuC

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 23, 2021