Robert Kubica a Holland és az Olasz Nagydíjon helyettesítette a koronavírusos Kimi Räikkönent az Alfa Romeónál, a lengyel beugróként nem is vallott szégyent. Az Alfánál egyelőre csak Valtteri Bottast jelentették be 2022-re – esetleg lehet esélye a lengyelnek is a másik ülésre?

“A Forma-1-ben megtanultam, hogy bármi megtörténhet egyik napról a másikra” – fogalmazott Kubica. “Ezért soha nem mondom azt, hogy soha.”

“Reálisan nézve persze vannak más versenyzők, akik jóval előkelőbb helyen állnak a listán, mint én.”

“Fogalmam sincs, mit tartogat számomra a jövő. Szerintem sokan nem értik meg, mennyire nehéz a visszatérés a Forma-1-be, nekem a tapasztalatom segített, hogy lépésről lépésre haladjak.”