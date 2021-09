A Forma-1-ben idén próbálják ki először a sprintkvalifikációt, az eddigi két próbálkozás fogadtatása azonban meglehetősen vegyes volt. Noha a Forma-1 vezetői minden megszólalásukban azt hangoztatják, hogy a rajongók kivétel nélkül imádják az újítást, a valóság ennél azért kijózanítóbb – legalább annyian ellenzik a rajtsorrendről döntő versenyt, mint ahányan imádják.

Eközben a Forma-1 már a következő újításra készül, szigorúan abban a szellemben, hogy meg tudja szólítani a fiatalabb közönséget is. A következő szenzációs ötlet az, hogy a tenisz mintájára lehetne Grand Slam-győztes a Forma-1-ben is.

Stefano Domenicali vezérigazgató szerint fontolgatják azt az ötletet, hogy a hagyományos mellett legyen sprintbajnoki cím is, amit értelemszerűen az a versenyző nyerne, aki a sprintkvalifikációk során a legtöbb pontot gyűjti.

“Gondolkozunk egy Grand Slamen, egy kiegészítő bajnoki címen, ami a teniszben is van: aki például megnyeri a sprintbajnoki címet és a bajnokságot is, ő Grand Slam-győztes is lenne. Az F1-nek változnia kell, és érdekesebbé kell válnia a fiatalok számára” – magyarázta Domenicali.

Az F1 vezetője szerint a sprintkvalifikáció siker, a maga részéről el tudja képzelni, hogy az idei három után hétre nőjön az ilyen események száma.