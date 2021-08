Toto Wolff amellett, hogy a Mercedes csapatfőnöke, vérbeli üzletember is. Csapatában is résztulajdonos, korábban a Williamshez is fűzték pénzügyi érdekek, tavaly pedig az Aston Martin márkából is vett egy 0,95 százalékos részt.

Utóbbival azonban probléma lehet, írja a Le Journal de Montreal. A kanadai lap szerint az üzlet felkeltette a német pénzügyi hatóság figyelmét, akik átadták az ügyet brit kollégáiknak. Felmerült ugyanis a bennfentes kereskedés gyanúja, melyet tiltanak a törvények.

Mindennek alapja, hogy azok után, amikor Wolff Aston-részvényeket vett, a Mercedes is vásárolt egy 20 százalékos szeletet a márkából, ráadásul vezérigazgatónak kinevezték Tobias Moers-t, a Mercedes-AMG korábbi főnökét. Ezekre a hírekre a részvények értéke 60 százalékkal megnőtt, így Wolff is igen jól járt.

A hatóságok most azt vizsgálják, hogy az osztrák vajon tudhatott-e az ügyletről. Nem alaptalan a kérdés, tekintve, hogy ő a Mercedes Forma-1-es csapatának főnöke, ráadásul jó kapcsolatot ápol Lawrence Stroll-lal, az Aston Martin tulajdonosával, Lance Stroll édesapjával. A hatóságok az ő szerepét is vizsgálják az ügyben.

A hírekre a Mercedes reagált egyedüliként, ők állításuk szerint nem tudnak semmiféle vizsgálatról.