2013 végén szenvedett súlyos síbalesetet Michael Schumacher, állapotát illetően 2014 nyarán rendelt el azóta is tartó hírzárlatot a családja, ennek ellenére – a sokszor képtelen és hiteltelen pletykákon túl – a hozzá közel állók időnként elhintenek egy-két információt a hétszeres világbajnokról.

Az évek óta lábadozó német klasszist rendszeresen látogatja a Ferrari egykori főnöke, a Nemzetközi Automobil Szövetségnél jelenleg utolsó elnöki ciklusát töltő Jean Todt is, aki ezúttal a német Bild hasábjain beszélt Schumacherről. „Az orvosok munkájának és Corinna [Schumacher felesége – szerk.] közreműködésének köszönhetően túlélte Michael, de következményekkel. Mert Corinna azt akarta, hogy túlélje” – mondta.

„Pillanatnyilag ezekkel a következményekkel harcol. Reméljük, hogy a dolgok lassan, de biztosan javulnak” – tette hozzá, majd Todt Corinna Schumacher kitartását méltatta. „Sok időt töltöttem vele, amióta Michaellel megtörtént ez a súlyos síbaleset. Nagyszerű asszony, vezeti a családot, pedig egyáltalán nem számított erre. Minden hirtelen történt, nem volt más választása.”

Amellett, hogy folyamatos vendég Schumachereknél, a hétszeres világbajnok fia, a Haasnál versenyző Mick pályafutását is figyeli. „Mick azon emberek egyike, akik mindig különleges helyet foglalnak el a szívemben, akárcsak a feleségemében, Michelle-ében.”

A következő hónapban mutatják be a családja által is támogatott, Michael Schumacherről készült Netflix-dokumentumfilmet. A filmben ritkán látható interjúkkal és eddig nem látott archív felvételekkel is találkozhatnak majd a nézők, a német egykori riválisai szintén szerepet kapnak.