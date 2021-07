Nagy vitát kavart az a szabálymódosítás, mely eredetileg a Forma-1-es Magyar Nagydíjtól lépett volna életbe. Lényege az lett volna, hogy a szerelők a kerék rögzítése után leghamarabb 0,15 másodperccel jelezhetik, hogy az a helyére került. Mindezt egy szenzor is figyelte volna, mely érvénytelen jelzésnek veszi, ha a megadott időintervallumon belül jelzi a szerelő, hogy felkerült a kerék a helyére.

Ebben a formában a szabály a kerékcserék lelassulását eredményezte volna, mely a Red Bull egyik legnagyobb erősségének számít az utóbbi években: jelenleg is ők tartják a vonatkozó rekordot 1,82 másodperccel.

Most azonban úgy tűnik, a kérdéses részt ejtheti a Nemzetközi Automobil Szövetség a technikai direktívából. A RaceFans szakportál megtudta, hogy a 15 századmásodperces részletet teljesen kihagyják, tehát nem iktatnak be a folyamatok közé mesterséges szüneteket. A kerékcserékre azonban továbbra is figyelnek.

Azoknál a csapatoknál, ahol egy szenzor figyeli, hogy rögzítve lett a kerék, a rendszernek meg kell akadályoznia azt, hogy a bokszkiállás menete folytatódjon, amíg helyére nem került az abroncs. Minderről a keréknél álló egyik szerelőnek kell majd visszajelzést küldenie. A szoftvernek azt is kezelnie kell, ha a szerelő azelőtt küldene jelet, mielőtt a kereket rögzítették. Ekkor addig nem kaphat zöld jelzést a pilóta, amíg újra nem jelezte a szerelő, hogy valóban a helyén van a gumi.

Azon csapatok, melyek nem használnak kerekeiknél szenzort, azoknak be kell bizonyítaniuk, hogy ellenőrizni tudják a kerekek rögzítését.

Mindezen változásokra kicsit több időt is kapnak felkészülni a csapatok, a Magyar Nagydíj helyett a nyári szünet utáni Belga Nagydíjon lép életbe az új technikai direktíva.