Max Verstappen nyerte a Forma-1 első sprintkvalifikációs futamát, aminek köszönhetően nemcsak három ponttal gazdagodott, de az élről kezdheti a vasárnapi Brit Nagydíjat annak köszönhetően, hogy a rajtnál Lewis Hamilton elé ugrott.

„Nehéz itt előzni, de jól sikerült a rajtom. Az első körben jót csatáztam Lewisszal, majd próbáltunk a saját tempónkat diktálni. Keményen hajtottuk egymást, viszont ahogyan azt mindenki láthatta, a verseny vége felé már elkezdtek hólyagosodni a gumik” – kezdte az értékelést Verstappen.

„Mindenesetre örülök a három pontnak, azonban kicsit mókás, hogy úgy állok itt, hogy pole-t szereztem, de legyen. Izgalmas csatára számítok holnap” – tekintett előre a világbajnoki listavezető. „Kevesebb üzemanyaggal vághatunk neki a holnapi futamnak, így keményen nyomhatjuk majd a kanyarokban is. A gumikkal azonban nehéz dolgunk lesz, de ezzel a problémával mindenkinek meg kell birkóznia.”

„Az autóhoz már nem nyúlhatunk hozzá. Gyorsak vagyunk a kanyarokban, így reméljük, hogy holnap meg tudjuk ismételni a sikert. Ami viszont az egyenesbéli tempónkat illeti, azon az első edzés után már nem tudtunk módosítani, így a mostanival kell kiegyeznünk. Ennek ellenére azt gondolom, erős futamunk lehet.”

Úgy fogalmazott az élről induló, végül másodikként célba érő Lewis Hamilton, hogy mindent beleadott, a rajongóiért is. „Nem tudom szavakba önteni, mekkora energiát, támogatást kapok tőlük, és sajnálom, hogy nem sikerült nyernem” – szólt ki az őt biztató tömeghez.

„Holnap újra megküzdünk egymással. Magasra tettem a lécet a rajtnál, és nem jó, hogy elveszítettem az első helyet, de remélem, hogy sikerül fordítanunk” – értékelt sprintjét a hétszeres vb-győztes. „Minden pont számít, és hálás vagyok, amiért célba értem, ők viszont nagyon erősek. Max leszakított engem, semmit nem tudtam tenni azért, hogy tartsam vele az iramot.”

„Idén a rajtoknál is kiemelkedőek, míg mi rendre veszítünk, a pozícióvesztés pedig sosem jó. Bárcsak újracsinálhatnánk a rajtot! Maga a hétvége viszont eddig fantasztikus, és még élvezetesebb, hogy már pénteken volt időmérő edzés. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy ez volt minden idők legizgalmasabb versenye, de támogatom, hogy legyen még ilyen” – beszélt a rendhagyó formátumról.

Az élmezőnyből egyedül Valtteri Bottas próbálkozott lágy gumikkal, de nem tudott profitálni belőle a finn: a harmadik helyről rajtolt, ott is ért célba. „Valami teljesen mással próbálkoztunk, és az volt a célom, hogy elején elkapjam Verstappent. Ez nem sikerült, mert az ő rajtja is jó volt” – mondta.

„Az 1-es kanyarnál kicsit be is ragadtam, nem tudtam élni a lehetőséggel. Jó, hogy a lágy gumikon is tudtuk tartani a pozíciót, még ha azok a végén már hólyagosodni is kezdtek. A mai nap rámutatott arra, hogy a holnapi verseny nem lesz könnyű. Ha melegebb lesz az időjárás, még több problémával is szembesülhetünk” – tette hozzá.

Az 52 körös Brit Nagydíj vasárnap 16:00-kor rajtol, amit képes-szöveges formában élőben közvetítünk a Vezessen!