Már tavaly is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, de idén is remekel Pierre Gasly, az AlphaTauri versenyzője. Miután 2019-ben a Red Bull lefokozta a franciát, kivirágzott a fiatal versenyző: azóta háromszor is dobogóra állhatott, melyből egy, a 2020-as Forma-1-es Olasz Nagydíj első helye volt.

Sokak szerint Gasly talán már ki is nőtte az AlphaTaurit, és jobb lehetőséget érdemelne. Jelenleg a Red Bull pilótafelállása stabilnak tűnik, így kérdéses, mi lesz a franciával. “Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs jelenleg. Erről a Red Bull-lal és Helmuttal [Marko, a Red Bull motorsportigazgatója – a szerk.] fogunk beszélni” – mondta. “Nem tudom, mit szeretne Helmut: vissza akarnak venni, maradjak az AlphaTaurinál vagy elengednek egy másik csapathoz.

Gasly megerősítette, hogy már más csapatok is megkeresték őt, de jelenleg csakis aktuális munkaadójára koncentrál. “A legjobbamat nyújtom az AlphaTaurinak, és azt gondolom, hogy jól teljesítünk jelenleg. Bízom abban, hogy idén a csapat eddigi legjobb konstruktőri eredményét elérhetjük a csapattal. Ez a célom.”

“A későbbiekben meglátjuk, mik lesznek a legvonzóbb lehetőségek. Végső soron a Red Bull dönt, velük kell megbeszélni, mit akarunk együtt tenni a jövőben” – összegezte helyzetét a francia.