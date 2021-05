Kiválóan indult az AlphaTauri japán újoncának, Cunoda Jukinak első Forma-1-es szezonja. Az évadnyitó Bahreini Nagydíjon még pontszerzésnek örülhetett, ám a Forma-2-es bajnokság tavalyi bronzérmese azóta nemigen hozza a tőle eleinte látott teljesítményt: Imolában csúnyán összetörte autóját, legutóbb pedig a Monacói Nagydíj második szabadedzésén találta el a falat.

Cunoda a koccanás miatt sok időt veszített az év egyik legnehezebb pályáján, ahol korábban ráadásul még nem versenyzett. Ezzel sikerült is felhúznia Helmut Markót, a Red Bull motorsportfőnökét. “Ezerszer elmondtuk neki, hogy Monaco egyetlen dologról szól: menni, menni, menni. Most már tényleg fegyelmet kellene tanulnia” – mondta az osztrák szakember.

Yuki Tsunoda finds out just how narrow the streets of Monaco are! He will shake this off and come back strong! #YukiTsunoda #MonacoGP #AlphaTauri pic.twitter.com/MLgF2VIWlJ

