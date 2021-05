Lewis Hamilton robbantotta a bombát még a Spanyol Nagydíj időmérőjét követően, mikor megemlítette, hogy a Red Bull hátsó szárnya az egyenesekben szerinte meghajlik, így gyorsabbak lehetnek ott. Azóta több autó is gyanúba keveredett, az ügyet pedig a Nemzetközi Automobil Szövetség is elkezdte vizsgálni, és új szabályokat is vezetett be, melyek az Azerbajdzsáni Nagydíjat követően lépnek életbe.

Némileg meglepő módon a Ferrari maga vallotta be, hogy eddig kihasználták a szabálykönyv és az ellenőrzések kiskapuját, melyet az FIA igyekszik bezárni. “Igen, kihasználtuk” – mondta Mattia Binotto csapatfőnök. “Szerintem minden csapat kihasznál mindent, amit lehet, és amit helyesnek hisz. A technikai direktíva tisztázza a dolgokat, nekünk pedig majd némileg módosítanunk kell” – utalt a Ferrari hátsó szárnyára az olasz.

“Ez befolyásolja a Ferrarit, de a köridőben nagyon-nagyon kicsi lesz a különbség” – árulta el Binotto.

A csapatoknak, akik nem felelnek meg a szigorított hajlításteszteken, új hátsó szárnyat kell építeniük. A Red Bull és az Alfa Romeo csapatfőnökei szerint azonban egy ilyen év közbeni változtatás nehéz helyzetbe hozza őket pénzügyi szempontból a költségsapka idején. Christian Hornerék becslése szerint 500 ezer dollárba is kerülhet mindez.

“Az autó megfelelt a szabályoknak az elmúlt 18 hónapban ezekkel a tesztekkel. Most azonban változtatnak a teszteken” – forrongott a Red Bull csapatfőnöke, utalva arra, hogy ez így nem fair. Frederic Vasseur is hasonlóan vélekedett. “Kissé dühös vagyok a szabályváltozások miatt. A teszt értékeinek megváltoztatása egyáltalán nem fair. Ha megváltoztatjuk a szabályokat szezon közben, új alkatrészeket kell tervezni. Azok a csapatok, akik azt mondják, hogy ez nem érinti őket, viccelnek” – fakadt ki az Alfa-főnök.

“Van időnk megcsinálni, de egy vagyonba fog kerülni” – tette hozzá Vasseur.