Max Verstappen hibázott, így a Mercedes elcsaklizta a Red Bull versenyzője elől az első két rajthelyet a Forma-1-es Portugál Nagydíj időmérőjén. A holland első körén ugyan mindenkinél gyorsabb volt, de érvénytelenítették azt, mivel a pálya kiszélesítésével előnyhöz jutott.

Verstappen második próbálkozása már nem volt elég gyors, ideje csak a harmadik rajtpozícióhoz volt elég. Helmut Marko, a Red Bull motorsportfőnöke azonban úgy gondolja, a hollandot szándékosan akadályozták. Az osztrák szakember szerint a Mercedes-motorokat használó McLaren versenyzője, Lando Norris szándékosan gurult lassan a holland előtt, mindezt pedig egy rádióbeszélgetésből szűrte le.

Marko számára egyértelmű, hogy a Mercedes már így próbál akadályokat gördíteni Lewis Hamilton bajnoki ellenfele elé. “A második nekifutás alkalmával Lando Norrisnak azt mondták, hogy ne tegyen szívességet Maxnak. Nagyon sportszerű ez a Mercedestől. Majd Vettelnél is ezt láttuk” – utalt az Aston Martin németjére, akinek autójában szintén Mercedes-erőforrás dolgozik. A négyszeres világbajnok éppen akkor kezdte mért körét, amikor Verstappen megelőzte őt körének végén.

#F1 #FUnoAT #PortugueseGP🇵🇹

Ecco Max lanciarsi per il suo tentativo in Q3. Trova il traffico di Seb che a sua volta si stava lanciando. Non credo che il tedesco potesse fare altro. Doveva ritirarsi dalla Q3 senza nemmeno fare un giro tornando ai box?😂#Vettel #Verstappen pic.twitter.com/SrYnrLYoD9

— Alessandro Arcari (@berrageiz) May 1, 2021