A múlt vasárnapi imolai futamon George Russell a pálya leggyorsabb pontján, előzés közben nekiütközött Valtteri Bottasnak, mindkét autó totálkárosra tört. A felügyelők versenybalesetnek minősítették az esetet, Russell azonban a közösségi médiában nyilvánosan kért bocsánatot Bottastól.

A két csapat közül a Mercedes van jobb anyagi helyzetben, de a címvédő számára is fájdalmas volt, hogy totálkárosra tört a finn autója. Idén a költségplafon miatt minden eurócentnek helye van, azzal pedig, hogy Bottas autóját újjá kell építeni, veszélybe került egy-két fejlesztés, amelyekre így nem maradhat keret.

A Mercedes nagyjából már kiszámolta, mennyibe került a baleset: legkevesebb 1,15 millió eurót (404 millió forint) kell költenie a csapatnak a soron következő Portugál Nagydíjig, hogy Bottasnak újra legyen autója.

A Williams is hasonló kiadásra számíthat, sőt még ennél is nagyobbra: Imolában a másik versenyző, Nicolas Latifi is falhoz csapta az autóját, és ha az az autó nem is lett totálkáros, így is lesz vele munkájuk a szerelőknek.