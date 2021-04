Hosszú évek Mercedes-egyeduralma után úgy tűnik, hogy a 2021-es Forma-1-es szezonban Max Verstappen és a Red Bull beleszólhat a bajnoki csatába. Az első két futamon a címvédő Lewis Hamilton és a holland pilóta kiemelkedett a mezőnyből, és ha a látottakhoz hasonlóan folytatódik a szezon, izgalmas párharcnak nézünk elébe.

Az Emilia-romagnai Nagydíjon a két versenyző a pályán is találkozott egymással: Verstappen remek elindulásával lerajtolta Hamiltont, aki a csata hevében az első féktávnál a magas rázókövekre kényszerült. A pozíciócsata látványos volt, ám Jolyon Palmer szerint látunk még a párostól durvább dolgokat is idén. Szerinte az imolai rajt erről is árulkodott.

“Ez a verseny abszolút megmutatta, kik harcolnak idén a bajnoki címért. Amikor így harcol az ember a riválisával, több kockázatot vállal, mert ha hibázik, akkor valószínűleg a másikat is kiüti” – mondta a Renault egykori pilótája. “Ez a csata megmutatta az agressziót, amit az elkövetkezendő 21 versenyen is várok.”

Palmer szerint pályafutása legnehezebb csatájának nézhet elébe a hétszeres világbajnok. “Fernando Alonso óta talán nem volt olyan jó kihívója, mint Verstappen, de akkor még újonc volt. Ez a kihívás sokkal hevesebb, mint amit Felipe Massa jelentett 2008-ban. Visszatekinthetünk a Rosberg-évekre is, de akkor inkább egymásnak ütköztek, mint hogy a másik mögött végezzenek. Jelenleg is ez a helyzet: ez a vad rivalizálás már meg is született ebben az évben.”

“Hamilton kockázatot vállalt a rajtnál, mert inkább úgy van vele, hogy egyikőjük se fejezze be a versenyt, mintsem második legyen Verstappen mögött. Olykor megkockáztathatják, hogy itt-ott összeérnek. Ha riválisról van szó, meg fogják tenni. Szerintem valamikor látni fogjuk, hogy egymásnak ütköznek – nem tudom, hogyan nem történt ez meg már Imolában” – mondta Palmer.