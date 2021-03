Az előszezoni tesztelés egyik meglepetéscsapata a Mercedes volt, ezúttal azonban negatív értelemben. A címvédő autója megbízhatónak és gyorsnak sem tűnt, de nem lehet kizárni, hogy az egész csak egy ügyes bűvésztrükk.

Egyes számítások szerint a Mercedesnek 50 lóerő tartalékja lehet még, sőt azt sem lehet kizárni, hogy nem is azzal a csomaggal tesztelt a csapat, amelyet a szezonnyitóra szán.

A Mercedes kedden forgatási napot tartott Bahreinben, amelyen nem egy, hanem rögtön két autót vetett be. Valtteri Bottas és Lewis Hamilton egyszerre volt a pályán, ami minimum gyanakvásra ad okot – akár összehasonlító adatgyűjtést is végezhetett a csapat a rendelkezésére álló százkilométeres keretben.

This is getting out of hand. Now there are two of them. 😍 pic.twitter.com/wU6TLp83XJ